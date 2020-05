Cláudio Ramos recebe apoio do namorado após duras críticas

Na última semana, o ator assistiu à gala de estreia do reality show da TVI - que mostrou a entrada dos 18 concorrentes, primeiramente confinados em apartamentos, na casa mais vigiada do País.A emissão ficou marcada por vários sobressaltos, entre falhas de comunicação entre Cláudio e os participantes e vários erros da produção, que comprometeram o decorrer do formato.O apresentador acabou por perder a cabeça e gritar com os concorrentes., atirou, visivelmente revoltado.À distância de um ecrã, o namorado Diogo Faria acompanhou todos os momentos, até os menos felizes. No final, confortou-o com uma mensagem de carinho. Cláudio acabou por rever a emissão e justificou-se numa missiva partilhada nas redes sociais.Indiferente às críticas dos espectadores, o apresentador referiu-se às gafes como um momento de emoção.