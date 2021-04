Cláudio Ramos revela que dá envelopes "sem nada lá dentro" quando é convidado para casamentos

O teu é diferente", afirmou. O momento divertido continuou com a apresentadora ao revelar que vai deixar o colega fora do seu enlace. "Não vais ao meu casamento, não vais".





com as aparições publicitárias no programa da manhã.

Cláudio Ramos protagonizou mais um momento divertido no 'Dois às 10', programa matutino que apresenta na TVI. Esta terça-feira, 6 de abril, o tema 'casamentos' deu que falar. O apresentador revelou que não costuma dar prendas aos noivos., afirmou.Cláudio Ramos confessou que não gosta de ir a casamentos., reforçou.Maria Botelho Moniz mostrou-se espantada com a afirmação do amigo e brincou ao garantir que se casar não convida o apresentador. "Cláudio Ramos aufere na TVI, por mês, 12 mil euros sendo que o valor aumenta