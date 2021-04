Cláudio Ramos revela que já voltou a ter relações sexuais: "Estive muito tempo sem fazer"

Cláudio Ramos foi convidado do programa 'É Preciso ter Lata', do canal de Youtube de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni. O apresentador respondeu a algumas perguntas e conseguiu juntar 500 euros para um ator que não quis revelar a identidade, mas que devido à pandemia está a passar por momentos difíceis.A estrela das manhãs da TVI acabou por revelar que está a namorar., garantiu acabando por revelar que já voltou a fazer sexo., confidenciou.O colega de Maria Botelho Moniz foi questionado seseus por ter apresentado o 'Big Brother', na TVI. Cláudio Ramos percebeu o contexto da pergunta mas garantiu ser mentira., começou por dizer., garantiu sobre o facto de terem feito o 'Big Brother - Duplo Impacto' juntos.Apesar de ter ficado triste por não ter apresentado o reality show, Cláudio Ramos garante que percebeu que Cristina Ferreira tinha um destino risonho para si no canal., garantiu, referindo-se ao facto de ter sido escolhido para apresentar o programa matutino 'Dois às 10', na estação de Queluz de Baixo, ao lado de Maria Botelho Moniz.O talento de Ruben Rua para ser apresentador também foi avaliado e Cláudio Ramos classificou o colega como médio., mas justificou de seguida a sua classificação., afirmou mostrando-se solidário com as críticas que o amigo especial de Cristina Ferreira tem recebido.Ao ser questionado pelos seguidores quem é a atual "rainha da má lingua", o convidado do 'É Preciso ter Lata' garantiu que ninguém comenta a vida cor-de-rosa tão bem quanto ele., afirmou.