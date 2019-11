Cláudio Ramos: Seguro por Cristina nega convite da TVI

Não é desta! Cristina Ferreira fica com o ‘vizinho’ Cláudio Ramos. O apresentador desmente à ‘VIP’ os rumores de ter sido sondado para mudar-se para a TVI:As afirmações de Cláudio Ramos deitam, assim, por terra as especulações avançadas pela imprensa nacional, que davam como certo o assédio feito ao comentador do ‘Passadeira Vermelha’. Uma das cláusulas da negociação era a aposta do rosto do terceiro canal como anfitrião do matutino a estrear no próximo ano.Embora não passasse de um "rumor", Cristina Ferreira viu-se obrigada a intervir e comentar. Teceu rasgados elogios ao, agora, colega das manhãs:Esta prova de amor foi dada em pleno direto, durante a celebração do 46.º aniversário de Cláudio Ramos.O balanço do apresentador sobre os últimos meses é mais do que positivo. "Estou bem, mas porque fiz por isso. Não fiquei sentado à espera que me fosse buscar a casa. Sou fruto do meu trabalho", acrescentou.Apesar de estar feliz e confiante, Cláudio não esquece os objetivos que tem para o seu futuro em televisão., afiança à mesma publicação.O apresentador tem várias funções no canal de Daniel Oliveira. É comentador do ‘Passadeira Vermelha’ e apresenta ‘Contra Capa’, ambos na SIC Caras.Desde que assumiu a condução do cargo como diretora de Programas da TVI, em agosto, Felipa Garnel tem sondado várias estrelas para se mudarem para o quarto canal. Umas com sucesso, outras nem tanto. Ana Guiomar saltou da SIC para a Queluz de Baixo e é aposta na ficção e no entretenimento. O convite a Fernando Mendes, da RTP1, caiu por terra com a nega dada pelo apresentador do ‘O Preço Certo’.