Cláudio Ramos: "Sei a dinâmica que o programa vai dar à TVI"

Falta pouco mais de um mês para a estreia de Cláudio Ramos como apresentador do ‘Big Brother’.O regresso à TVI estava na mira. "Era uma coisa que eu sabia que ia acontecer outra vez, mas não pensei que fosse tão rápido. É uma enorme responsabilidade", acrescentou.O apresentador reconheceu que este projeto pode ajudar a televisão de Queluz de Baixo a recuperar a liderança nas audiências: "Tenho a noção do que é este projeto. Sei a dinâmica que este programa vai dar à estação, nesta altura."Acerca do regresso do reality show, com estreia prevista para o final de março, o antigo ‘vizinho’ de Cristina Ferreira revelou-se entusiasmado.Por dentro de todas as decisões e ideias, Cláudio - que também vai ter mão nos conteúdos - teve a oportunidade, na última semana, de conhecer a casa - localizada na zona da Ericeira, no concelho de Mafra - que vai acolher os concorrentes do formato. "A casa é maravilhosa. Superou as minhas expectativas e vai superar as de qualquer pessoa, que esteja a ver o programa", declarou o apresentador.Há cerca de 18 anos, Cláudio Ramos integrou o leque de participantes da segunda edição do ‘Big Brother Famosos’. Uma experiência que guarda com muito carinho. "Fui muito feliz no ‘Big Brother Famosos’. Disse à Teresa [Guilherme] que se não saísse na primeira semana ia até à final. Fiquei em quarto lugar. É a verdadeira experiência social. Eu saí e não sabia mexer no multibanco, conduzir... Era uma realidade diferente: foi há 20 anos. Adorei!"