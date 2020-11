Cláudio Ramos sem medo de dividir palco com Teresa Guilherme: "Se me apetecer grito"

Cláudio Ramos irá, em breve, enfrentar um dos maiores desafios da sua carreira. O comunicador prepara-se para dividir o palco do ‘Big Brother – Duplo Impacto’ com Teresa Guilherme, a atual apresentadora do programa e a "rainha dos reality shows", como é conhecida.

No seu blog ‘Eu, Cláudio’, o apresentador de 47 anos mostra não temer a condução do formato ao lado de Teresa.

"(…) o regresso ao grande formato de domingo agradou-me bastante em todos os aspetos. Volto mais cedo do que imaginava. É um desafio? Enorme! Estou ali com a responsabilidade de dividir palco com a Teresa, com quem já trabalhei há muitíssimos anos em outros moldes", afirma.

O comunicador que se mudou para a estação de Queluz de Baixo, este ano, garante que irá fazer tudo o que lhe apetecer e ser ele mesmo: "Vou gritar? Se me apetecer grito. Vou cantar? Se me apetecer canto. Vou falar Inglês mal? Se me apetecer falo. Eu sou o Cláudio, não sou outra pessoa".

"Para mim é desafiante fazer o BB Duplo Impacto, claro que sim. Será um desafio encontrar a minha dinâmica com a Teresa? Claro que sim. Mas o maior desafio é prender cada um dos espectadores ao ecrã. Esse é o maior desafio", rematou.