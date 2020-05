Cláudio Ramos sobre 'Big Brother': "Deve ser um dos programas do mundo mais difíceis de apresentar"

Como já vem sendo hábito, Cláudio Ramos usou o Instagram para fazer um balanço da gala do 'Big Brother', TVI. Orgulhoso do seu trabalho, o apresentador partilhou uma imagem da noite deste domingo e dirigiu-se diretamente aos espectadores.Pisar sem público num programa de auditório é ainda mais desafiante. Só nos temos um ao outro. Eu ali, vocês do outro lado. A televisão é feita desta cumplicidade conquistada entre quem a faz e quem a vê. O que sinto minutos antes de descer a escada não tenho como escrever. Varia de dia para dia. Um dia tentarei meter no papel tamanho estado de alma. Entro no cenário e desço as escadas na vossa direção com a vontade de lhes exibir emoçõeses, de trocarmos experiências, de nos despirmos do resto e apenas sentirmos a televisãoo feita aquela hora com todas a emoções que despertará", começou por escrever.".O apresentador concluiu o seu desabafo referindo-se ao facto de poder fazer o que mais gosta profissionalmente. ". Televisa~o e´ equipa. Fazemos todos parte dela. Incluindo vocês. Sobretudo vocês!".