Cláudio Ramos sobre 'Big Brother': "Eu não merecia"

, continuou, sobre ter abraçado o desafio em plena pandemia do novo coronavírus, o que fez todas as circunstâncias serem diferentes do que poderia ter imaginado.



O apresentador revelou ainda que a falta de público nas galas foi algo que lhe fez falta. "Chegares a um estúdio daquele tamanho E ouve-se o eco", lamentou, garantindo porém quetudo aquilo lhe fez crescer.



"Acho que conquistei as pessoas. Gostei muito de fazer dois programas. O 'Programa da Cristina' e o 'Big Brother", referiu.



"Eu tinha uma ideia na cabeça. Tinha três referências: a Júlia que tinha feito a Casa dos Segredos, tinha a Teresa que tinha feito antes os realitys, e tinha-te a ti [Manuel Luís Goucha] E lembro-me de falar na altura com um psicanalista, e eu queria assim: eu não posso ser o vizinho da Cristina, mas também não quero ser a Júlia, a Teresa ou o Manuel, tenho de ser eu", admitiu ainda Cláudio. Ele dizia-me: "Só tens de entrar e ser exatamente a pessoa que tu queres ser", contou, admitindo que no início não foi "a pessoa que queria ser" porque "estava super nervoso".



Sobre Cristina Ferreira, com quem continua a demonstar uma relação cúmplice mesmo após muitos fãs a acusarem de "vingança" para com ele, Cláudio não hesitou em falar. "Aprendi a rir com a Cristina", disse a Goucha.



Cláudio Ramos esteve na manhã desta sexta-feira à conversa com Manuel Luís Goucha no 'Você na TV'.O rosto da TVI, que foi excluído do comando da próxima edição do 'Big Brother', que foi entregue a Teresa Guilherme , desabafou sobre aquele que considerou ter sido um sonho realizado.começou por dizer.