Cláudio Ramos sobre os casais do 'Big Brother': "A Soraia é a única perdidamente apaixonada"

Cláudio Ramos comentou os vários casais que se formaram nesta edição do 'Big Brother' que conduz.Dentro da casa mais vigiada do país, entre 20 concorrentes, formaram-se quatro casalinhos:O apresentador do reality show não escondeu que, para ele, Soraia é, ao comentar a relação da jovem ccom Daniel Guerreiro, à 'Nova Gente'.Sobre Jéssica e Pedro Alves, Cláudio está inseguro em relação ao futuro da relação., continuou., disse ainda.

Em relação ao par romântico Ana Catharina e Diogo e Iury e Daniel Monteiro, Cláudio foi mais vago.



"Estão a conhecer-se", afirmou, sobre Diogo e a companheira.



Já no que respeita ao namoro de Iury e o bombeiro, Cláudio considera que é "uma coisa mais vagorosa".



Esta terça-feira, Soraia mostrou-se radiante ao receber um novo avião de Daniel Guerreiro para lhe dar força para a grande final, que acontece já no próximo domingo.