Cláudio Ramos "sonha" com namorado de Cerqueira Gomes

Cláudio Ramos

Foto: D.R.

09 mar 2023 • 12:09

Vanessa Fidalgo

Cláudio Ramos foi conquistado pelo novo namorado de Maria Cerqueira Gomes e, em direto, no programa 'Dois às 10', na TVI, não escondeu o seu entusiasmo com as notícias que, em Espanha, apontam que Maria Cerqueira Gomes é a nova namorada do toureiro Cayetano Rivera.



"Eu vou dizer: ele tem de tirar os pelinhos do peito, que ou tem, ou não tem, aquilo não é nada, vou-lhe dizer quando falar com ela. Gosto da barba e tudo, mas apanhar um bocadinho de sol, está muito branquinho. São só recomendações…", começou por dizer o apresnetador, mostrando-se completamente rendido.

"A minha vida toda quando era pequenino sonhava com este homem. Olhem os olhinhos… Uma pessoa olha para estes olhinhos e pensa assim: ‘mesmo que esteja comprometida, não interessa’. Até tu, né filha?", atirou para Cinha Jardim. "Até eu…", acabou por anuir Cinha Jardim.

Mais adiante falaram sobre a veracidade desta relação e o apresentador atirou: "Mentira não vai ser, que ela da fama já não se livra". Coisa que não deve, na opinião de Cláudio Ramos, arreliar a apresentadora: "Todo o calvário vale a pena quando a cruz é esta. Deus me livre… Maria, mesmo que seja mentira, tu faz com que seja verdade, aproveita até ao tutano", rematou.