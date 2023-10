Cláudio Ramos: susto de morte

Cláudio Ramos

Foto: Vítor Mota

17 out 2023 • 20:59

Vanessa Fidalgo

Cláudio Ramos, que esta semana regressou ao programa 'Dois às 10', depois das férias, acabou por partilhar com os telespectadores um episódio assustador que viveu na estrada, a propósito da morte trágica de Rui Marques, um engenheiro informático de 32 anos da RTP que morreu atropelado na A2, a ajudar outro condutor.



Emocionado, o apresentador da TVI contou um momento que viveu recentemente e que podia ter acabado igualmente mal. "Do nada, na faixa do meio, antes de virar aqui para Bucelas, o meu carro parou, com um camião atrás de mim. Ia morrendo de medo. Liguei os quatro piscas, não podia fazer nada, nem conseguia sair, estava mesmo cheio de medo, nem sei se chorei", disse. "Fiquei em pânico, porque nunca me tinha acontecido", acrescentou Cláudio Ramos.