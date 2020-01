Cláudio Ramos tem dia específico para ver vídeos pornográficos

Cláudio Ramos

28 jan 2020 • 16:28

Cláudio Ramos sempre afirmou que era fã e consumidor de sites pornográficos. Esta manhã, dia 28, em conversa com Cristina Ferreira, no 'Programa da Cristina', revelou mais pormenores sobre a sua vida íntima.diz, referindo-se aos sites pornográficos.A 'vizinha' mostrou-se curiosa sobre o site em que Cláudio via os vídeos. Para além do mais, Cláudio contou que vê durante os seus tempos livres.", contou, enquanto Cristina Ferreira se mostrava intrigada com o assunto.Recorde-se de que os dois apresentadores falam com frequência sobre sexo no programa. Para além do mais, Cristina Ferreira já revelou que utiliza objetos sexuais e falou sobre a sua lingerie . Contou, ainda, que já teve relações sexuais no carro.