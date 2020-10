Cláudio Ramos tramado pelo coração Apresentador teve de ser internado devido a arritmia.

Cláudio Ramos tramado pelo coração

Cláudio Ramos apanhou um susto com a sua saúde, há cerca de um mês, dias depois de ter terminado o ‘Big Brother 2020’. O apresentador de 46 anos sentiu-se mal e teve de ser internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, devido a uma arritmia e ataque de pânico, avança a ‘Nova Gente’.



Entretanto, Cláudio Ramos descansou os seguidores, dizendo que já se encontra "bem de saúde, tranquilo e com foco no futuro" e recordou que é acompanhado naquele hospital há quatro anos, depois de ter sido operado ao coração. "Vou sempre que os arritmologistas consideram oportuno ou sinta necessidade".

