Cláudio Ramos vai apresentar programa onde já foi concorrente

Após a participação no 'Big Brother', Cláudio Ramos ainda fez parte de outros programas da TVI, como 'Olhó Vídeo' e 'Rosa Choque'.





Agora, Cláudio Ramos prepara-se para o maior desafio da sua carreira, e revela-se "grato pelas oportunidades e satisfeito pelo percurso feito". "Estou pronto para o futuro", garantiu ainda.





Cláudio Ramos vai ser o novo apresentador da próxima edição do 'Big Brother', na TVI. O cronista social está de saída da SIC e conquista agora o lugar principal no reality-show mais famosos de todos os tempos,. Foi na segunda edição doque Cláudio Ramos entrou na casa mais vigiada do país, e ficou em quarto lugar.Atualmente, Cláudio Ramos brilhava como 'vizinho' no 'Programa da Cristina', ao lado da estrela das manhãs, e no programa 'Passadeira Vermelha'.No entanto, os novos colegas da TVI mostram-se radiantes pela chegada de Cláudio Ramos à estação de Queluz de Baixo.