Cláudio Ramos vai de férias após polémica e partilha mensagem misteriosa

A bomba foi lançada: Cristina Ferreira fez alterações no ‘Big Brother’ e retirou Cláudio Ramos da apresentação do formato, tendo escolhido Teresa Guilherme para suceder ao comunicador. Um dia depois da polémica se ter instalado, o apresentador foi de férias e encontra-se a desfrutar dos prazeres da praia. Nas redes sociais, partilhou um desabafo misterioso.

"…Esta é a melhor hora para ouvir o mar. O barulho do mar. O areal, a esta hora vazio. O falar de um, o silêncio do outro", começou por escrever na legenda da fotografia em que surge à beira-mar.

O apresentador realçou a necessidade de aproveitar o que a vida dá de melhor: "Daqui a nada o mar agitado das braçadas dentro dele e o areal barulhento porque é urgente que se viva o que temos de melhor", acrescentou.

Já num tom mais descontraído, Cláudio, afirmou que se encontra a fazer reflexões sobre a vida e brincou com os seguidores: "Temporizador em ação enquanto penso e desfilo (consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo): Cláudio José, vai cortar esse cabelo e enfiar no corpinho uma das tuas sungas. O país pede! Se Portugal pede, quem sou eu para fazer uma desfeita, né? Bom dia, meus mais lindos", rematou.



