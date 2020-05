Cláudio Ramos vê a filha ao fim de dois meses: "Foi um belíssimo reencontro"

A carregar o vídeo ...

Cláudio Ramos aos gritos com concorrentes do 'Big Brother'

"A partir do momento em que o estado de emergência foi levantado e as medidas de confinamento se alteraram, decidi que ia ao Alentejo, se tivesse agenda para isso. Tinha uma reunião de manhã, outra à noite, mas consegui estar com a Leonor. Adaptei a minha agenda à agenda dela, porque agora tem de ser assim, e", contou o apresentador à 'TV Guia'.Foi o reencontro que se espera entre o pai e uma filha e esse fica entre nós, também não vamos contar tudo! Foi um belíssimo reencontro".Cláudio Ramos não quis desvendar que prenda ofereceu à filha, até porque ainda não foi dada: "O presente da Leonor foi comprado com algum tempo de antecedência, mas não posso dizer qual é porque ela ainda não o recebeu. Vai receber em outubro."