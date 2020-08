Cláudio Ramos vive férias de tristeza e solidão

Depois de ter sido substituído por Teresa Guilherme na nova edição do ‘Big Brother’, que estreia em setembro, Cláudio Ramos refugiou-se numas férias na região Sul com a filha Leonor.Uma notícia que caiu como uma ‘bomba’ para o apresentador que foi assolado por sentimentos de tristeza e solidão e não esconde a mágoa e a tristeza. Para se abstrair, Cláudio aproveita os dias de férias para se recompor e desfrutar da companhia da filha, que reside no Alentejo com a mãe.Nas redes sociais, o comunicador partilha detalhes dos seus dias de descanso onde procura a paz e a tranquilidade antes do regresso à estação de Queluz de Baixo e enfrentar novos desafios.começou por escrever na legenda da fotografia em que surge à beira-mar. O apresentador realçou ainda a necessidade de aproveitar o que a vida dá de melhor:A viver um período conturbado, Cláudio preferiu afastar-se dos amigos e colegas e dedicar-se apenas à família para ultrapassar o desgosto de não voltar à condução do formato dos seus sonhos. Os novos projetos na TVI continuam por definir e serão decididos no seu regresso ao trabalho após as férias.Sem o apoio do namoradoAlém do desânimo profissional, Cláudio Ramos também sofre com o afastamento do namorado, Diogo Faria.Devido às diferenças profissionais, o casal não tem desfrutado de momentos em comum o que tem motivado sentimentos de instabilidade ao apresentador que se sente cada vez mais sozinho.