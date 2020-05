Cláudio Ramos volta a enfrentar rumores de separação

".Diogo Faria completou 37 anos no passado dia 21 de maio e recebeu uma mensagem de aniversário do companheiro, ainda que este tenha evitado referências diretas., dedicou.No mesmo dia, o ator partilhou várias imagens a segurar balões de diversas cores.Recorde-se, Cláudio Ramos e Diogo Faria estão juntos há cerca de três anos. No entanto, o romance entre os dois só foi tornado público há um ano e meio.