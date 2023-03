Cláudio Ramos volta a namorar com ator. Sabe quem é?

24 mar 2023 • 16:32

A história do apresentador com o ator, Diogo Faria, de 39 anos já deu muito que falar e tem sido pautada por avanços e recuos constantes. Depois de terem estado separados, a 'Vidas' sabe que Cláudio Ramos, voltou mais uma vez, para os braços do ex-namorado.Apesar da felicidade que sente em reatar com o seu grande amor, o apresentador continua a afirmar que está solteiro, talvez seja uma forma de tentar proteger a relação da opinião pública., revela uma fonte próxima do rosto da TVI à 'Vidas'.