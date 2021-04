Cláudio Ramos voltou para os braços do ex-namorado

28 abr 2021 • 13:14

está a viver uma fase feliz na sua vida. Realizado a nível profissional onde está a cumprir o sonho de ser apresentador de um programa matutino, o 'Dois às 10', na TVI, o colega de Maria Botelho Moniz, de quem esteve separado mais de um ano.Segundo a 'Nova Gente', o casal está junto novamente, mas prefere manter o romance longe dos holofotes da fama., contou uma amiga em comum do casal.Segundo a publicação, a rutura do namoro, no início de 2020, deveu-se ao facto do colega de Maria Botelho Moniz estar dedicado aos projetos que tinha na TVI.Em entrevista ao programa 'É Preciso Ter Lata', de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, Cláudio Ramos revelou que já não estava solteiro, mas manteve a identidade do seu mais-que-tudo em segredo. O apresentador falou sobre a sua intimidade e confidenciou que voltou a ter sexo depois ter estado "muito tempo sem fazer".