Cláudio Viana acusado de fugir com o filho sem autorização da 'ex'

Danniela Mahe.





volta a estar envolvido numa polémica ao ser, de um ano, sem autorização da ex-namorada,A situação foi exposta pela colombiana nas suas redes sociais, onde se mostrou devastada por não ter notícias sobre o menino visto que não deu autorização para Cláudio Viana viajar com o filho.", lamentou.Danniela Mahe vai mais longe e acusa o ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI, de não estar a cuidar corretamente do filho., atirou.A jovem colombiana mostrou algumas mensagens trocadas com ex-companheiro, nas quais se ouve Cláudio Viana a afirmar que será a lei a definir a custódia do filho.Recorde-se que, em março, Cláudio Viana foi acusado pela mãe do filho de a ter estrangulado com o intuito de a matar.