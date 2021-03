Cláudio Viana acusado de violência doméstica: "Estrangulou-me e ameaçou matar-me"

Nunca conheci um homem tão machista como o Cláudio.

Cláudio Viana, antigo concorrente da 'Casa dos Segredos', da TVI, foi pai do pequeno Benjamin, em junho. O bebé é fruto do relacionamento acabado com Danniela Mahe. Mas a jovem colombiana veio agora revelar que o namoro foi marcado por vários episódios de violência doméstica, mesmo após o nascimento do filho.revelou à 'TV 7 Dias'.Danniela Mahe recordou alguns dos episódios marcados pela violência. "A mãe do pequeno Benjamin afirmou, ainda, que pensou que podia morrer. "A ex-namorada de Cláudio Viana revelou, ainda, que fugiu para o seu país natal para não ficar sem o seu filho, após receber ameaças do antigo concorrente do reality show da TVI.