Cláudio Viana garante ser vítima de violência doméstica da ex-namorada Daniela diz que foi agredida fisicamente pelo ex-concorrente do ‘BB’ no seu local de trabalho. Cláudio desmente e atira que ela o agrediu durante três anos.

Cláudio Viana, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ (TVI), está novamente em ‘guerra’ aberta com a antiga namorada, Danniela Mahe. Nas redes sociais, a mulher denunciou que Cláudio a agrediu à frente do filho de ambos, Benjamín, de três anos. “Ele veio ao meu spa para me dizer ‘a vadia que te deu à luz’, para me bater à frente do meu filho e destruir objetos importantes do meu negócio”, atirou. Perante as acusações, Cláudio não ficou impune e garante que ele é que é vítima de violência doméstica. “Chega! Chega de ter pena da mãe do meu filho! Sofri de violência doméstica nestes três anos”, disse, acrescentando que a ex-companheira está doente.