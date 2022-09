Clima de tensão entre Shakira e Piqué em jogo do filho

Shakira e Piqué

Foto: Albert Gea/reuters

01:30

A tensão entre Shakira, de 45 anos, e Gerard Piqué, de 35, ficou bem visível durante um jogo de beisebol disputado por um dos filhos, Milan. A cantora e o futebolista marcaram ambos presença na partida, mas mantiveram-se em pontas opostas das bancadas, como pode ver-se nas imagens divulgadas pelo jornal ‘The Sun’. Piqué foi acompanhado pela mãe e pelo cão, enquanto Shakira esteve sempre com a sua mãe e com um grupo de amigos. De acordo com a publicação, o antigo casal não trocou uma palavra, nem sequer um olhar.Entretanto, à margem das polémicas com o ex-companheiro, com quem viveu 12 anos (desde 2010), mas com quem nunca chegou a casar, Shakira também está a braços com a Justiça. Foi confirmado esta terça-feira que a cantora vai mesmo ser julgada pelas acusações de fraude fiscal , depois de um juiz de Barcelona ter emitido uma ordem para que se iniciasse o julgamento. Isto porque as negociações entre o Ministério Público espanhol e a cantora colombiana falharam.Shakira é acusada de ter fugido aos impostos entre 2012 e 2014, prejudicando o Estado espanhol em 14,5 milhões de euros. No entanto, a artista refuta todas as acusações. O Ministério Público, recorde-se, pediu uma pena de prisão de mais de oito anos e exigiu uma multa de 24 milhões de euros a Shakira.A data do julgamento está ainda por definir.