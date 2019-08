‘Coelhinha’ morre após fazer detox caseiro Zhanna Rasskazova terá recebido medicação intravenosa, a seu pedido.

01:30

Zhanna Rasskazova, ex-modelo da ‘Playboy’, morreu aos 29 anos, após fazer um detox caseiro. A antiga coelhinha terá recebido medicação intravenosa, a seu pedido, após várias noites de festa com os amigos, com o objetivo de recuperar do cansaço que sentia .



Depois de várias horas a dormir, a modelo ucraniana acordou e foi nessa altura que começou a engasgar-se e caiu inanimada. O óbito acabou por ser declarado no local. Zhanna estaria a tomar outros medicamentos, que alegadamente seriam incompatíveis com o detox. As autoridades estão a investigar o caso.

