Jovem caiu de uma varanda do 4º andar, em Coimbra, em maio de 2023

28 fev 2024 • 22:19





Fraturou a bacia e esteve internado nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra durante duas semanas com múltiplas fraturas.

João Sargento, de 22 anos, caiu da varanda de um 4º andar, dias antes de assistir ao concerto dos Coldplay, em Coimbra, em maio de 2023. Uma tragédia que deixou o jovem estudante, natural de Sintra, em estado crítico.Nove meses depois, o jovem esteve no programa 'Casa Feliz' (SIC) e foi surpreendido com a oferta de quatro bilhetes para assistirem a um concerto do grupo num país europeu à sua escolha.

"Enviámos um e-mail ao agente dos Coldplay a contar a história e ele enviou-nos um áudio (...) e disse que os Coldplay ficaram muito sensibilizados com a tua história. Foram eles que ofereceram os bilhetes", explicou Diana Chaves, apresentadora do programa matutino.



Apesar dos graves ferimentos que sofreu, o jovem está a recuperar de forma favorável. João esteve três meses internado na unidade hospitalar.