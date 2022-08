Colegas e amigos homenageiam Orlando Costa

01:30

Ana Maria Ribeiro

Colegas, familiares e amigos despediram-se este sábado de Orlando Costa, que morreu na sexta-feira, aos 73 anos, e que será para sempre lembrado como o protagonista da série policial ‘Zé Gato’, que passou na televisão portuguesa entre 1979 e 1980 e que o tornou famoso de um dia para o outro.O corpo do ator, cuja causa de morte não foi até ao momento divulgada, esteve em câmara ardente nas Capelas Exequiais de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa, e ao velório compareceram artistas como Vítor Norte, Lucinda Loureiro e António Aldeia (pai de Tiago Aldeia), mas também João Maria Pinto, que trabalhou com Orlando Costa no grupo de teatro A Barraca.Nas redes sociais, muitos são aqueles que têm prestado homenagem ao ator através de mensagens emotivas e de condolências enviadas à família.O funeral está marcado para este domingo, às 16h45, para o cemitério do Alto de São João, também em Lisboa.