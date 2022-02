Colegas emocionados lembram Artur Albarran

Ao longo do dia desta quarta-feira multiplicaram-se as homenagens e reações à morte de Artur Albarran, aos 69 anos, vítima de cancro.



Graça Fonseca, ministra da Cultura, recordou-o como uma "personalidade emblemática dos ecrãs de televisão e do jornalismo português", destacando o seu trabalho como enviado especial da RTP na Guerra do Golfo e na Somália. No lado do entretenimento, assinalou o seu "estilo sempre único e imediatamente reconhecível, que o ajudou a desenvolver uma relação de significativa proximidade com o público português".





Colegas do pequeno ecrã também fizeram questão de destacar as qualidades do homem que será sempre lembrado pela frase "o drama, a tragédia, o horror". "Marcante e único", descreveu a jornalista da RTP Fátima Campos Ferreira. Dina Aguiar usou uma foto de Albarran num momento feliz e escreveu: "De ti guardarei sempre este sorriso. Acho que está na memória de todos os que te conheceram. Partires assim tão cedo faz a vida parecer injusta".Cristina Ferreira também se pronunciou: "Há pessoas que fazem parte da nossa vida, só de as vermos na televisão".João Soares (PS) disse que recebeu a notícia com "profunda tristeza". "Era seu amigo, e mesmo nos últimos tempos vizinho. Albarran foi um grande jornalista de televisão, e não só. Também um empresário inteligente e audaz", revelou.As cerimónias fúnebres do antigo jornalista e apresentador iniciam-se esta quinta-feira à tarde. O velório irá decorrer entre as 19h e as 22h na Basílica da Estrela, em Lisboa. Para sexta-feira está marcada uma missa, às 11h30. O funeral será reservado à família. Albarran deixa seis filhos, André, de 39 anos, Carolina, de 33, Francisca, de 27, Linny, de 23, Linda, de 20, e Maria, de 18 anos."Artur… isto não se faz. Vais-te embora sem avisar, sem antecipar a notícia como sempre me ensinaste a fazer. Saudade é amar um passado que contigo ainda não passou, é recusar o presente e não querer aceitar o futuro sem ti"."Morreu o meu ex- colega e excelente jornalista da RTP, Artur Albarran. As suas gargalhadas eram fantásticas. Guardo as melhores memórias desses momentos. Sofreu vários anos de doença prolongada, batalhando sempre, corajosamente"."Aprendi com o Artur a essência jornalística de que sou hoje feita, de curiosidade, deslumbramento, diversão, amor e entusiasmo pela TV. Disse-lhe isto no 15º aniversário da TVI, deu uma gargalhada e respondeu: ‘que exagero, nada disso’. A gargalhada cá fica"."Nunca me esquecerei daquelas férias no México e logo a seguir em Sevilha, nem do teu sorriso rasgado até aos zigomas, menos ainda do teu jeito único de informar e viver o acontecimento. Vida cheia de tanto! Quisera eu acreditar para te dizer agora: até um dia".