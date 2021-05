Colegas reagem à morte de Maria João Abreu: "Vamos amar-te sempre"

á coisas que não se entendem. Esta é uma delas! Que continues a ser uma luz bonita como sempre foste. Nunca tive o privilégio de trabalharmos juntas... assim não aconteceu! Paz no teu descanso".





tou em choque com a partida da Maria João Abreu. Uma mulher com M grande. Talentosa, alegre, afetuosa e genuinamente boa pessoa. Deixo o meu abraço a todos os que a amam".

Poucos minutos após ter sido revelada a triste notícia da morte de Maria João Abreu, as redes sociais foram inundadas com homenagens à atriz que morreu aos 57 anos.Maria João Abreu perdeu a vida esta quinta-feira, 13 de maio, no Hospital Garciade Orta, em Almada, onde estava internada desde 30 de abril."H"Es"Que tristeza a partida da Maria João Abreu. Uma atriz fantástica, uma mãe maravilhosa, uma grande mulher. Descansa em paz. Todos já sentimos muitas saudades tuas. Beijo grande para toda a família. Grande tristeza.""Sem palavras. Que dor no coração. Descansa em paz.""Não quero acreditar... minha querida João. Não posso aceitar. Que tristeza imensa... Partes cedo demais, tu e o Teu coração . Amar-te-ei sempre...""Querida João!!! Muitos beijinhos e um abraço imenso! Obrigada por tudo o que nos deixaste! Descansa em paz!""Minha João, nossa João. Não há palavras para esta partida tão prematura. Vou amar-te sempre. Vamos amar-te sempre. Deixo esta pequena homenagem a cores porque é assim que te vejo, a cores, com tanta tanta luz. Obrigada por tudo o que me deste! Os meus sinceros sentimentos para toda a família."