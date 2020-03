Colégio de Cristianinho em Itália fecha por causa do Coronavírus

World Internacional School (WINS) - onde os filhos de CR7 estão inscritos - também fechou portas. "As escolas e as universidades de Itália estarão fechadas até 15 de março", informou o estabelecimento.



Para que os alunos não fiquem prejudicados, a WINS optou por apostar num programa digital. "Temos uma semana de educação digital, através de computadores portáteis, tablets, vídeos online e estudos em casa. Graças à tecnologia, as nossas aulas continuam e nossos alunos continuam a aprender dia após dia", acrescentou.



A mensalidade do colégio de Cristianinho em Turim situa-se nos mil euros. O valor acresce conformo o avançar da idade do aluno.





O número de doentes infetados com Coranavírus em Itália tem subido drasticamente de dia para dia, estão já contabilizados 3858 casos e 148 mortes [à data desta sexta-feira, dia 6]. Por segurança, o governo italiano solicitou o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados.Devido à medida, a