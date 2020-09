"Começámos a ter uma relação mais próxima": Cristina Ferreira fala sobre relação com Rúben Rua Estrela da TVI e modelo unidos em novo projeto.

André Filipe Oliveira

A apresentadora Cristina Ferreira apresentou o seu mais recente projeto - uma coleção de óculos - ao lado do amigo mais especial, Ruben Rua. O evento decorreu na avenida 5 de Outubro, em Lisboa, e captou atenções logo ao início. A nova acionista minoritária da TVI chegou no seu Range Rover com o modelo a conduzir. "Gosto de arranjar motorista, porque venho de saltos altos. Pedi ao Ruben para trazer o carro", brincou, sublinhando que a relação de ambos é especial. "Estamos no ponto de sermos amigos para a vida toda. De há quatro anos para cá começámos a ter uma relação mais próxima e será assim para a vida. Há pessoas que sabemos que vão ficar connosco para sempre e o Ruben é uma delas."



Prestes a arrancar com o seu novo programa, ‘Dia de Cristina’, que estreia hoje na TVI, a apresentadora revelou-se expectante. "É muito diferente daquilo que eu já fiz até hoje. Não a minha maneira de fazer televisão, mas quando se olhar para aquele cenário e formato, o público vai sentir uma emoção qualquer. Não sei qual, mas quero saber." A estrela prometeu ainda várias surpresas, que até agora estão no segredo dos deuses. "Não existe em Portugal e duvido que no Mundo haja algo tão impactante como aquele cenário. Acho mesmo que vai provocar uma verdadeira revolução, que é o que se pretende."

