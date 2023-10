Começou julgamento de médico acusado de homicídio negligente da filha da apresentadora Sara Santos Comunicadora continua a responsabilizar o antigo obstetra pela morte da bebé com 30 semanas de gestação.

01:30

O médico José Sacramento começou esta quinta-feira a ser julgado por homicídio negligente de Jéssica, a bebé com 30 semanas de gestação, filha da apresentadora Sara Santos e do ex-jogador de futebol, Carlos André - entretanto o casal separou-se. O antigo obstetra do Hospital São Bernardo, em Setúbal, foi ouvido no tribunal da mesma cidade, bem como a comunicadora, de 40 anos, e o antigo futebolista, de 41. Prestaram ainda declarações duas enfermeiras da mesma unidade hospitalar - faltou outra - e a pediatra que tentou reanimar a bebé.



O CM sabe que o médico continua a defender em tribunal que optou por salvar a vida da mãe, a prioridade naquele tipo de casos. Já Sara Santos continua a responsabilizar José Sacramento pela morte da filha a 6 de fevereiro de 2018, tendo estado largos minutos a falar sobre o caso - os advogados de defesa não fizeram perguntas. O julgamento continua na próxima semana, com a ida de outras testemunhas a tribunal.

