Comemoração de Ronaldo levanta rumores de novo bebé: "O nosso primeiro golo do ano"

14:59

dedicou os primeiros golos do ano, frente à Udinese, e comemorou fazendo, com os dedos, a forma da letra G, dedicando assim os feitos à companheira,Uma celebração especial que deu que falar e que levanta novos rumores de gravidez da espanhola, principalmente devido ao comentário que Gio fez nas redes sociais.A namorada de CR7 mostrou-se sensibilizada com a declaração de amor e escreveu.O plural utilizado rapidamente gerou rumores, entre os fãs, de que ao referir-se ao "nosso primeiro golo", a espanhola estava a falar sobre um possível bebé a caminho.Certo é que nos últimos tempos o craque e a namorada têm revelado a vontade de aumentar a família, agora que os filhos mais novos, Eva, Mateo e Alana já completaram três anos.