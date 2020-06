Comentadoras do ‘Big Brother’ criticam Diogo: “Ele foi mal educado”

Durante a tarde desta segunda-feira, dia 22 junho, os concorrentes do ‘Big Brother’ foram castigados por quebrarem as regras do programa, algo que gerou confusão entre os concorrentes, sobretudo Diogo.

"Quando diz várias vezes que eu vou para a piscina ou para o duche para falar com quem quer que seja, são totalmente falsas! Dêem-me um microfone que eu possa andar sempre com ele na piscina ou tomar banho com ele, que não o vou largar", afirmou Diogo, mostrando-se contra a penalização da produção.

As comentadoras do ‘Extra’ não gostaram da atitude do jovem e teceram críticas.

"Eu gosto muito dele, mas acho que teve muito pouco de humildade, e acho que está a dar um atestado de incompetência ao 'Big Brother'…", disse Liliana Aguiar.

Cinha Jardim partilhou a mesma opinião que a colega e acusa o concorrente de ser arrogante: "Ele é um bocadinho arrogante às vezes", disse.

"Ser arrogante é uma coisa, mas ele foi mal educado", afirmou Liliana.

Marta Cardoso também não gostou da atitude de Diogo: "Eu acho uma falta de respeito e uma falta de noção", afirmou.