Comentadores do ‘Big Brother’ criticam concorrentes após ataque a Pedro: “É vergonhoso”

Quintino Aires e Cinha Jardim criticaram duramente o comportamento dos concorrentes da casa do ‘Big Brother – A Revolução’, esta segunda-feira. Os comentadores arrasaram os ataques dos concorrentes a Pedro durante um desafio na casa mais vigiada do país.

"É absolutamente vergonhoso. Faz-me lembrar aquelas escolas, onde há um míudo que é mais fraco, distraído ou porque não é tão ágil, e então estão todos no recreio à espera de que a professora diga ‘recreio’ para irem a correr humilhar aquele míudo. Isto tem um nome, que não vou usar, porque já se usou muito no programa e que é extremamente desagradável e vergonho", afirmou o psicólogo.

"Estas pessoas que lá estão não conseguem lidar com a diferença (…) Desde que ele chegou, porque é diferente, ele é maltratado", continuou.

À semelhança do comentador, Cinha Jardim mostrou-se indignada com a atitude dos concorrentes da casa: "Se eles pudessem, tirando a Zena, eles iam todos bater no Pedro. Para mim, é por maldade".

"Eles não lhe têm respeito", rematou a socialite.

Comportamento dos concorrentes deixou Cinha Jardim e Quintino Aires indignados.