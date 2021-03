Comentadores do 'Big Brother' sobre o namoro de Savate e Joana: "Nem amigos vão conseguir ficar"

Os constantes arrufos entretêm dado muito que falar fora da casa do. Quase sempre a discutirem dentro da casa, os concorrentes foram alvo de atenção no 'Extra' do programa, esta terça-feira, dia 2. O painel de comentadores presente não hesitou em falar sobre o romance entre os dois., dissePor seu lado, a psicóloga e também comentadoraconsidera que o casal não deve 'correr' para os braços dos amigos assim que acabam de discutir., afirmou., acrescentou.Fanny e Susana não foram as únicas a comentar a relação de Savate e Joana. Uma amiga da concorrente de Cascais entrou por videochamada na conversa e revelou achar que a jovem está a ser prejudicada., atirou Alexandra Lourenço.Daniel Sousa, irmão do antigo lutador de boxe, também partilhou a sua opinião sobre o assunto:. Todavia, não se ficou por aqui. O familiar de Savate acha que são os amigos que estão a deixá-los assim., concluiu.