Comentadores entre insultos e copos de água atirados

Na passada segunda-feira, o major-general Agostinho Costa e Helena Ferro Gouveia começaram em direto uma discussão quando debatiam a guerra no Médio Oriente. “Não respondo a argumentos absurdos, nem venho aqui para fazer debates com comentadores. Sou analista e venho analisar”, disse Agostinho Costa, ao que Helena Ferro Gouveia interrompeu: “Eu também sou analista. O senhor diminuiu-me e isso eu não lhe admito.”Saiba mais no Correio da Manhã