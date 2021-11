Comentário racista sobre filho de Harry e Meghan partiu do príncipe Carlos

Um novo livro, da autoria do escritor norte-americano Christopher Andersen, revela que foi o príncipe Carlos quem especulou acerca da cor de pele de Archie, o filho mais velho de Harry e Meghan Markle, dando origem às acesas divergências entre a família real britânica e os duques de Sussex.O autor relata uma conversa entre Carlos e Camilla na qual o príncipe de Gales terá comentado: "Questiono-me sobre como irá ser a criança." Sem aprofundar a questão, a duquesa da Cornualha terá apenas respondido: "Bem, absolutamente maravilhosa, estou certa." Baixando a voz, Carlos voltou à carga: "Quero dizer, como é que tu achas que será a pele do filho deles?". Um representante do príncipe declarou ao jornal ‘The Post’ que o relato não passa de "ficção, não merecendo mais comentários".O próprio autor reconhece que as declarações de Carlos foram distorcidas, defendendo que tudo não passou de mera curiosidade, não sendo propriamente um comentário de índole racista.No entanto, as palavras do príncipe foram replicadas dentro das paredes do palácio, até chegarem aos ouvidos do príncipe Harry. Quando este confrontou o pai sobre o assunto, Carlos acusou-o de estar a ser "demasiado sensível".Para a biógrafa da Casa Real Penny Junor, a relação entre o príncipe Carlos e o príncipe William irá passar por diversos desafios quando, após a morte da rainha Isabel II, tiverem de se ajustar aos seus novos papéis. "São empregos muito parecidos. O mais velho não quer afastar-se já e deixar o filho ficar com a coroa", disse.