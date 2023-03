Como a mãe de Piqué o ajudou a esconder a traição a Shakira

Montserrat Bernabeu, mãe de Gerard Piqué, terá ajudado o filho a esconder a relação que tinha com Clara Chía de Shakira, de acordo com o 'El Popular'.



"Quando a relação entre o Piqué e a Clara Chía começou, eles escondiam-se numa casa dos pais de Piqué em Cabrils [Espanha], afirma. Enquanto Shakira chorava nos braços da sogra, ela era cúmplice e escondia o novo relacionamento do filho", revela a jornalista Laura Fa e acrescenta que os desentendimentos entre a cantora columbiana e a ex-sogra se devem a isso mesmo.







Uma vez que as duas vivem no mesmo condomínio, Shakira voltou a colocar uma bruxa na sua varanda, dirigida para a moradia de Montserrat, segundo destaca a imprensa internacional.



O mesmo já tinha acontecido no ano passado. Contudo, acabaram por retirar a boneca, depois da mãe de Piqué se ter queixado.

Após o sucedido, conforme nota o jornal 'A Marca', a boneca foi reposta na varanda, com os dedos a apontarem para a casa dos ex-sogros de Shakira.