Como Georgina seduziu Cristiano Ronaldo e o convenceu a subir ao altar

12:49

A carregar o vídeo ...

Ronaldo desfaz rumores

Antes de conhecer Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo estava descrente no amor.O jogador tinha terminado a relação com Irina Shayk – que o acusou de traição – e via cada vez mais difícil um dia concretizar o sonho da mãe, Dolores Aveiro, que sempre o quis ver casado.E é por isso que Cristiano e Georgina se preparam para subir ao altar. Leia como tudo está a acontecer aqui