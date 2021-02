Como Ruben Rua fez Cristina Ferreira esquecer Casinhas

14 fev 2021 • 16:05

Desde 2011 que Cristina Ferreira está solteira, depois do fim da relação com o pai do filho, António Casinhas. Mas durante vários anos, não conseguiu superar a rutura. A dificuldade em seguir em frente e enfrentar o fim da história de amor ficou demonstrada em várias das entrevistas em que a apresentadora falava sobre o assunto. "", escreveu no seu livro. Antes já tinha explicado que, para si, o empresário continuava a ser família. "."Durante anos, António Casinhas continuou a fazer parte das rotinas diárias de Cristina e até mesmo as férias de verão eram passadas em conjunto, com toda a família. Porém, no ano passado tudo mudou e a distância começou a ser notada.Nas redes sociais, os dois deixaram de esconder o que sentem um pelo outro e na última semana, por ocasião do 34.º aniversário do apresentador, Cristina fez-lhe uma declaração de amor. "", escreveu.Palavras sentidas que mostram uma ligação especial. É a primeira vez que Cristina se revela cúmplice de alguém depois de António Casinhas e os amigos acreditam que o amor vai vingar.