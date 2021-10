"Como seria se voltasse atrás": Ivo Lucas homenageia Sara Carreira com nova música

Como seria se voltasse atrás/ para ver o que de nós ficou/ ainda por contar". Os versos fazem parte da nova canção de Ivo Lucas, ‘Só Desta Vez’, lançada na 6ª feira, e embora o ator e cantor não a tenha assumido como sendo dedicada a Sara Carreira, que morreu aos 21 anos num trágico acidente de viação na A1 (seguiam ambos no carro) em dezembro de 2020, a letra não deixa dúvidas. "Foi de uma vez, sem avisar/ Que vimos o que fomos a desaparecer/ Sentimos o que somos a desalinhar", canta."Aquilo que eu sinto em cada amanhecer/ A falta que me fazes hoje ao deitar/ Guardar um sentimento só nos torna mais sós/ É por saber que o tempo só jogou contra nós". A música recolheu a reação de vários colegas de profissão, entre eles Miguel Cristovinho (D.A.M.A), Fernando Daniel, Leandro ou Carolina Deslandes. Esta última escreveu mesmo que "a dor também faz nascer flores".Esta canção surge cinco meses após Ivo Lucas ter escrito uma dedicatória sentida e emotiva por altura do lançamento do hino da Associação Sara Carreira. O tema ‘Leva-me a Viajar’ era uma parceria entre Ivo e Sara Carreira. Na altura o jovem escrevia: "A vida pregou-nos a maior rasteira e eu só peço todos os dias que me ajudes a caminhar que eu prometo que o vou tentar fazer por ti. Vou cumprir todas as promessas e objetivos que traçámos juntos, porque isto não acaba aqui."Tony Carreira devia ter subido este sábado ao palco do Pavilhão Multiúsos de Guimarães, no entanto, o concerto foi adiado. De acordo com o cantor, tal fica a dever-se às últimas atualizações por parte do Governo e da DGS.A explicação, contudo, não agradou a alguns fãs, que na página oficial do cantor lembraram que as medidas de restrição foram todas levantadas em outubro.