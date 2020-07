Companheira de João Pinto revela o nome da filha e explica significado

O ex-futebolista João Pinto, e a companheira Ângela Galvão foram pais de uma menina no passado dia 30 de junho. Contudo, pouco se sabia, visto que foi Diana Pinto Baía, filha do jogador, que anunciou a novidade através das redes sociais.

Uma semana depois do nascimento da bebé, Ângela Galvão, revelou nas redes sociais o nome da menina e a explicação por trás do nome.

"Às 40 semanas, a Irene Maria veio para os nossos braços. Irene como a avó paterna, Maria como tradição da avó materna. Irene Maria, significa paz. Grande e saudável", escreveu na publicação.

Ângela agradeceu ainda o apoio que tem recebido nos últimos dias: "Obrigado a todos pelos desejos de coisas boas para nós! Que esse sentimento abunde nas vossas casas. O 30.06 nunca mais será igual! Amor maior", terminou.

A bebé vem juntar-se aos restantes filhos de João Pinto: Tiago, de 31 anos, Diana, de 28, fruto do casamento com Carla Baía, e de João e Diogo, de 13 e 10 anos, da relação com Marisa Cruz.

Recorde-se que o desportista de 48 anos já é avô de três netos, e brevemente, será de quatro, com a chegada do bebé de Diana.