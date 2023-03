Companheira do craque do Benfica Gonçalo Guedes exibe 'barriguinha'

Gonçalo Guedes e Madalena Moura Neves

A namorada do avançado do Benfica está de férias no Rio de Janeiro e tem aproveitado as fantásticas paisagens do Brasil para exibir a 'barriguinha' nas redes sociais.





Recorde-se que a novidade foi partilhada pela jovem, de 26 anos, no passado dia 15 de março, através de uma publicação nas suas redes sociais.



Gonçalo Guedes e Madalena Moura Neves preparam-se para ser pais pela primeira vez. O casal que mantém uma relação desde 2013.