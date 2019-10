Companheiro de Carolina Deslandes reage publicamente ao problema do filho

A Carolina já disse tudo acerca da perturbação do espectro do autismo do Santiago. Considerámos muito importante falar disto. É algo tão normal nas nossas vidas como todas as outras", começou por dizer o companheiro da artista de 28 anos. "Que o exemplo do Santiago, luz da nossa vida, inteligente perspicaz, criativo e especial, muito especial, possa servir para toda a gente", escreveu ainda Diogo Clemente na publicação.

Diogo Clemente mostrou vontade para que a doença do filho, Santiago, de três anos, sirva de exemplo, após Carolina Deslandes ter revelado que a criança sofre de autismo.Através das redes sociais, o companheiro da cantora decidiu manifestar-se.



Recorde-se que Carolina Deslandes, que ganhou o Globo de Ouro para Melhor Música nesta edição da gala de prémios, com o tema 'A Vida Toda', decidiu falar publicamente sobre a doença do pequeno Santiago depois da cerimónia.



"Foi um caminho longo, de braço e de coração dado, que nos levou a pedir ajuda e a entrar dentro deste universo encantado em que ele vive. O autismo continua a ser visto como um problema. Algo que torna as pessoas diferentes e esquisitas. Pois eu olho para o Santiago e acho que os esquisitos somos nós", escreveu Carolina Deslandes na publicação onde revelou a a situação, e descreveu ainda ser um "privilégio" ver o filho superar-se a cada dia.



O casal tem contado com o apoio dos fãs através de várias mensagens de carinho.