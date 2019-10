Compromissos afastam Georgina de Cristiano Ronaldo

01:30

Sónia Dias

Portugal venceu, na sexta-feira, a seleção do Luxemburgo, por 3-0, com Cristiano Ronaldo a marcar um dos golos da noite.A aplaudi-lo nas bancadas estavam a mãe, Dolores Aveiro, e a irmã mais velha, Elma. Compromissos profissionais obrigaram a namorada Georgina Rodríguez a viajar para a China e não chegou a tempo para ver a prestação do craque no relvado de Alvalade.A modelo viajou até Xangai para representar uma marca de cosméticos na companhia da apresentadora espanhola Cristina Tarrega e da maquilhadora e amiga Amparo Sanchez. No final da semana, Gio regressou diretamente para casa, em Turim, pois estava cheia de saudades dos filhos."Que venham todos os jet lag do mundo, mas sempre com estes despertares", escreveu na legenda de uma foto em que surge na cama abraçada a Alana Martina, de um ano, e Eva, de dois.