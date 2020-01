"Desta vez é guerra": Conan Osíris junta-se às críticas feitas a advogada do 'Você na TV'

Mas desta vez é guerra. Normalizar um crime desta natureza é guerra. O modo como puseram a m**** do Natal e do Ano Novo acima de um linchamento é guerra", afirmou, em relação às acusações que têm dado que falar por parte das pessoas de não ter sido dada a devida atenção ao crime.





Além das duras palavras contra a estação de Queluz de Baixo, Conan Osíris, que participou na Eurovisão em 2019 com o tema 'Telemóveis', mostrou ser da opinião de que o programa 'Você na TV' tem piorado desde que Cristina Ferreira foi transferida para a antena da SIC.Recorde-se que, à semelhança de Conan Osíris, também Carolina Deslandes veio a público manifestar o desagrado com o mesmo assunto

Conan Osíris decidiu manifestar-se em relação à polémica que tem estado em torno da advogada do 'Você na TV' Suzana Garcia , depois dos comentários que a advogada fez em direto sobre o crime que envolve o homicídio de um jovem cabo-verdiano que foi espancado até à morte.O artista decidiu ser mais uma das pessoas a mostrar-se revoltado e partilhou uma fotografia de Suzana Garcia nas redes sociais, colocando na cara da advogada um palhaço, como forma de a ridicularizar.Além disso, não poupou as 'farpas' à participante do formato 'Crónica Criminal' do programa e também à TVI., começa por escrever.