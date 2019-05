Conan Osíris sobre Festival da Eurovisão: “Vamos fazer o nosso melhor!”

Ninguém fica indiferente a Conan Osíris e ao tema ‘Telemóveis’.O cantor partiu, este sábado de manhã, para Telavive, com bailarino João Reis Moreira. No aeroporto de Lisboa, algumas dezenas de fãs aguardavam o representante português da 64ª edição do Festival da Eurovisão.Bandeiras de Portugal agitavam-se ao mesmo tempo que eram lançados gritos de incentivo ao cantor.Conan Osíris chegou de calças de fato de treino e uma camisa com mangas trabalhadas.Quanto à indumentária para a Eurovisão, guarda segredo. "Têm de ver". Ao mesmo tempo, o músico diz não ter receio de enfrentar os concorrentes. Afiança que quer conhecer todos e mostra-se esperançado: "Vamos dar o nosso melhor!".Na bagagem para a semifinal, que acontece a 14 de maio, levou um presente, simbólico e especial, de um fã: um telemóvel partido, com muitas purpurinas, para dar sorte.