Conceição Queiroz ao lado de Rogério Samora no hospital

Internado no Hospital Amadora-Sintra desde o passado dia 20 de julho, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória nas gravações da telenovela ‘Amor Amor’, da SIC, Rogério Samora tem contado com o apoio dos amigos mais chegados. Entre as visitas diárias ao hospital, a presença de Conceição Queiroz não tem passado despercebida.A jornalista da TVI foi namorada do ator em 2015 e, desde então, os dois ficaram amigos. “Namoraram durante um ano, mas foi uma relação muito discreta. Mesmo depois da separação nunca cortaram contacto e agora ela tem estado a apoiar o Rogério”, revelou uma fonte ao CM.