Conceição Queiroz denuncia racismo: "Dizem que me prostituí para chegar onde estou"

Conceição Queiroz utilizou as redes sociais para denunciar ataques racistas que recebe diariamente.A jornalista da TVI diz que chegam a dizer que se prostituiu para ter a oportunidade em televisão.(atendi uma dessas chamadas), dizem sua preta tiras o lugar aos portugueses, devias ser violada, tens essa boa disposição irritante, andas na ‘coca... Todos os dias lido frontalmente com uma história imunda. Mas isso sou eu, com espírito aguerrido e os antepassados a protegerem. Enfrento-os. A minha preocupação são os outros (igualmente destratados) sem a estrutura que me acompanha. É por isso que não deixo de lutar. Em plena pandemia desejarem-nos a morte. É patológico, mas também maquiavélico.", escreveu no longo desabafo.Conceição Queiroz mostra-se indignada com o preconceito a que assiste. "Lembro que sou jornalista de investigação há 26 anos. Quando vasculho um pouquinho descubro uma espécie desprezível. Em relação a mim... não sabem o que fazer. Tanto desespero. Entramos na questão da ascensão social. Um negro não pode atingir um certo patamar. Podes estar abaixo, muito perto, mas se fazes o mesmo (tão bem ou melhor) és um alvo. Perdão. Há negros bem sucedidos e tolerados, os sem agenda e de espírito servil. Entretanto as notícias são boas: